وصول مصنع أكسجين متكامل لمستشفى الهواري العام

6 نوفمبر، 2021 8:19 م
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مستشفى الهواري
مستشفى الهواري

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام هاني العريبي وصول مصنع أكسجين متكامل وحديث إلى مدينة بنغازي.

وقال العريبي في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن وزارة الصحة أوصت بتركيب مصنع الأكسجين بمستشفى الهواري العام، للصالح العام والمصابين بفيروس كورونا المستجد، ولتخفيف العبء والضغط على باقي المستشفيات.

يذكر أن وزارة الصحة قامت بتوريد مصانع الاكسجين لعدة مرافق صحية في البلاد، لحل ازمة نقص الاكسجين خصوصاً في مراكز العزل بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، ما نتج عنه تسجيل العديد من الوفيات خصوصاً في زليتن وسبها.

6 نوفمبر، 2021 8:19 م
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