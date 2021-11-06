بالصور.. مديرية أمن طرابلس تؤمن وصول مواد بطاقة الناخب لمراكز التوزيع

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نشرت مديرية أمن طرابلس صباح اليوم السبت صورا بشأن تأمين وصول مواد بطاقة الناخب من مقار المفوضية العليا للانتخابات إلى مراكز التوزيع.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس عبر صفتحها على الفيسبوك مشاركتها رفقة باقي الأجهزة الأمنية فى تأمين خط السير حافلات نقل مواد بطاقة ناخب من مقار المفوضية العليا للانتخابات إلى مراكز التوزيع .

فتح باب الترشح

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أكدت الخميس أنها ستعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.

وقالت المفوضية إن الإعلان عن ذلك سيتم خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد القادم وأضافت المفوضية أن مجلس المفوضية سيقوم بتقديم إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية.

وسبق أن أعلنت المفوضية، أنها ستفتح باب التسجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر الجاري.

وقال رئيس المفوضية، عماد السايح الأحد 25 أكتوبر الماضي إن فتح باب التسجيل للمرشحين سيكون بحلول منتصف نوفمبر الجاري.

ودعت المفوضية الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، سرعة تجهيز واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة وفقا لما ورد بالتشريعات المنظمة.

وأكدت المفوضية الأربعاء الانتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب واستلامها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.