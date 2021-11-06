“فايزر” تعلن عن فاعلية حبة علاج “كورونا” 

أخبارليبيا24

أعلنت شركة فايزر، اليوم الجمعة، أنّ الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى “كوفيد – 19” تظهر بأنها “عالية الفعالية”.

وأكدت شركة فايزر أنّ حبّتها لعلاج فيروس كورونا المستجدّ فعالة بنسبة 89% في منع وفاة المصابين أو نقلهم إلى المستشفى.

ونجح الدواء الذي أطلق عليه “باكسلوفيد” بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات. أو وفاة عدد من البالغين المصابين بكوفيد والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.

يُذكر أنّ بيانات أظهرت أنّ فاعلية لقاح فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا انخفضت إلى 47%. بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية في دراسة استندت إليها وكالات صحية أمريكية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من اللقاح.