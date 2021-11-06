شكشك يُطالب بصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس

أخبار ليبيا 24

حثّ رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك وزارة التعليم العالي، على صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، وفق القيم المالية الواردة من وزارة المالية.

جاء ذلك في مراسلة وجهها شكشك إلى وزارة التعليم العالي رداً على مذكرة قانونية أعدها بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراتة.

طالب خلالها بصرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بعلاوة التدريس.

والتي تقوم أقسام المالية بالجامعات بحجبها بالمخالفة للائحة رقم 501 بشأن الدراسة والامتحانات.

وكانت نقابة التدريس الجامعي قد دخلت في اعتصام مفتوح في 10 أكتوبر للمطالبة بتحسين الأجور وتسوية الأوضاع لكوادر التعليم العالي.

الجديرٌ بالذكر أن الادارة المالية للجامعات تقوم باستقطاع المبالغ المالية المحولة من وزارة المالية بخصوص علاوة التدريس إلى أغراض أخرى.

كتغطية الترقيات والعلاوات وبدل العمل الإضافي والتعيينات الجديدة.