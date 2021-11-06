بعد وفاة 6 تونسيين.. شركة مليته : الخزان العائم سلوق تم تخريده وهو خارج الخدمة منذ 2017

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نشرت شركة مليته للنفط والغاز أمس الجمعة بيان عبر صفحتها بالفيسبوك حول حادثة سقوط الجسر الرابط بين الخزان العائم سلوق المخرد ونقطة الربط .

وقالت الشركة ” جري حادث 5 نوفمبر 2021 أثناء عملية فك وجر الخزان المخرد سلوق والذي هو خارج الخدمة من سنة 2017 والذي تم تخريده والاعلان عن عطاءه والذي تم ارساءه وتسليمه من فتره 3 اشهر لشركة الدعم السريع” .

وبينت الشركة أن عمليات الإنتاج تسير وفق عملها الطبيعي اليومي وان التحقيق جاري فى الحادث بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وأن عمليات الانتاج تسير بصورة عادية علما بأن الخزان خارج الخدمة.

وتقدمت الشركة بأحر التعازي لمن فقدوا سائلة الله السلامة لكل المستخدمين.

وفاة 6 تونسيين

وكانت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية قد كشفت في بيان لها أمس الجمعة عن وقوع وفيات وإصابات ومفقودين لعدد 6 تونسيين من مستخدمي حقل البوري البحري بسبب حادثة فصل خزان عائم.

وأوضحت مصلحة الموانئ والنقل البحري في بيان لها نشرته على صفحتها بالفيسبوك أنه تم تشكيل لجنة بديوان المصلحو اطلقت عليها لجنة الأززمة والطوارئ وذلك لمتابعة سير الأحداث وتكون مهمتها التواصل مع إدارة ميناء الزاوية النفطي والجهات ذات العلاقة مشيرة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته ومندوب المصلحة بحقل البوري.

وجاء في بيان المصلحة “إنه في اليوم الجمعة الخامس من نوفمبر 2021 الساعة 14:30 بعد الظهر وقوع حادث مؤلم أثناء فصل الخزان النفطي سلوق عن وحدة الرباط SPM بالقرب من حقل البوري أدت إلى وقوع وفايات وإصابات ومفقودين لعدد 6 أفراد جميعهم من الجنسية التونسية.