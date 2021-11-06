سميو: مخزون لقاح كورونا بكافة فروع جهاز الإمداد الطبي جيد

أخبار ليبيا 24 –خاص

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، إن مخزون لقاح كورونا في المخازن جيد وتوجد كميات كبيرة، بفروع جهاز الإمداد الطبي الأربعة.

وأوضح سميو في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، إن مراكز التطعيم كافة مستمرة في استقبال المواطنين الراغبين في اللقاح الصيني سينوفارم بجرعتيه الأولى والثانية ولقاح أسترازنيكا.

وأشار سميو إلى أن عدد المطعميّن بالجرعة الأولى بلغ 1,567,990 ، وبالجرعة الثانية 466,885 .

لافتاً أن عدد متلقي اللقاح يوميا يتراوح بين 10 و 20 ألف مواطن.

وأضاف سميو، أنهم في انتظار وصول شحنات من اللقاح الصيني سينوفاك والأمريكي فايزر.

مشيراً إلى أن جهاز الإمداد الطبي أنهى كافة الإجراءات المتعلقة بتوريد لقاح الإنفلونزا.

وأكد سميو توفر التطعيمات الإجبارية متوفرة بكافة المراكز والوحدات الصحية على مستوى البلاد.

وأشار سميو، إلى أن هناك ترقب وحذر شديد، بسبب ارتفاع احصائيات الحالات لدى بعض الدول هذه الفترة.

وهناك تخوف على المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح وغير المصابين سابقاً في فصل الشتاء لأنهم أكثر عرضة للإصابة.