سعر فستان “نانسي عجرم” بحفل استاد القاهرة يثير الجدل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أثار الفستان الذي ارتدته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال الحفل الذي أقيم الخميس الماضي في استاد القاهرة الدولي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل رواد التواصل عن سعره.

يأتي ذلك بعدما كانت نانسي قد أحيت حفل افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر “القمة” داخل الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وظهرت المطربة اللبنانية ترتدي فستانا ذهبيًا، لتتفاعل مع الجمهور بوصلة أغنيات منها “مين ده اللي نسيك”، “سلامات” وغيرها من الأغاني.

وارتدت عجرم فستانا من مجموعة أزياء صيف 2022 التي طرحتها دار أزياء “Jean louis sabaji”، ويصل سعره إلى 1605 دولارًا أي ما يعادل 25 ألف جنيه مصري.

وكانت الفنانة قد نشرت بعض الصور من الحفل عبر حسابها في موقع التواصل “إنستجرام” مع تعليق: “بلدي يذهب إليكم جميعا! شكرا يا القاهرة لمشاركتي معكم أجمل اللحظات”.