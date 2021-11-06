دون ذكر تفاصيل الزيارة .. أردوغان يلتقى الدبيبة بقصر “دولمه بهتشه”

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وكالة الأناضول التركية، عن لقاء جرى بين الرئيس التركي رجب أردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة التركية إسطنبول.

وقالت وكالة الأناضول، إن لقاء الرئيس التركي والدبيبة جرى في مكتب الرئاسة بقصر “دولمه بهتشه” التاريخي، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، وصل إلى إسطنبول، أمس الجمعة، حيث التقى الرئيس التركي رجب أردوغان.

وقال بيان صحفي مقتضب للحكومة، إن رئيس حكومة الوطنية عبدالحميد دبيبة يبحث مع الرئيس التركي رجب أردوغان في إسطنبول آخر المستجدات في ليبيا.

وفي آخر زيارة للدبيبة لتركيا في منتصف أغسطس الماضي، أكد مصدر من داخل حكومة الوحدة، أن الملف الاقتصادي وتعويضات الشركات التركية، كان أساس المباحثات بين عبد الحميد الدبيبة ورجب أردوغان، خلال لقائهما في اسطنبول .

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن أردوغان طالب الدبيبة بسرعة تدبير المبالغ المستحقة للشركات نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تواجها الحكومة التركية الآن.

وأضاف أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الذي رافق الكبير خلال الزيارة إلى تركيا، اجتمع بنظيره التركي وناقشا آلية السداد على دفعات.

وحققت تركيا جملة من المنافع خلال المباحثات بين الدبيبة وأردوغان، خلال زيارة الأول إلى إسطنبول مطلع الأسبوع، خاصة فيما يتعلق بملفات ما تصفها بالديون المستحقة للشركات التركية في ليبيا، وزيادة التبادل التجاري، والحصول على تسهيلات لمشاريعها.

وأفاد بيان المكتب الإعلامي للدبيبة، بأنه تمت مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وسبل معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة.

وذكر أنه تم الاتفاق على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيتم من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع اتفاقيات ستسهم في تحقيق ذلك.

كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس ما يسمى بـ”التعاون الاستراتيجي الليبي التركي” بالعاصمة طرابلس في أكتوبر المقبل بحضور أردوغان، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة ديسمبر.