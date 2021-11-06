بعد حادثة بالدوين… دواين جونسون يتعهد بعدم استخدام الأسلحة الحقيقية

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تعهد النجم الأميركي دواين جونسون الملقب بالتوقف عن استخدام أسلحة نارية حقيقية خلال تصوير الأفلام بعد مقتل مصورة برصاص أطلقه الممثل أليك بالدوين عرضاً قبل أسبوعين.

وقال جونسون في مقابلة مع مجلة فراييتي الأمريكية إنه فوجئ بنبأ وفاة مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم راست وهي مأساة دفعته إلى إعادة النظر في استخدام الأسلحة النارية خلال تصوير الأعمال التي تنتجها شركته سفن باكس برودكشنز

وأوضح جونسون البالغ 49 عاماً إن ما حصل أزهق روحاً وأنه لايمكنه التكلم إلا باسمه الشخصي مؤكدا توقفه كلياً عن استخدام الأسلحة الحقيقية في كل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ومختلف الإنتاجات التي سيعمل عليها في شركة سفن باكس برودكشنز .

ونوه دواين ان الشركة ستستخدم من الآن فصاعداً أسلحة بلاستيكية وتستعين بالمؤثرات الخاصة اللازمة في مرحلة ما بعد الإنتاج مؤكدا أن أمر التكلفة لايهم.

حادثة بالدوين

وقد تسببت رصاصة حقيقية أطلقها عرضاً أليك بالدوين بعدما تسلم مسدساً قيل للممثل إنه غير محشو بإصابة قاتلة أودت بحياة مديرة التصوير هالينا هاتشينز في 21 أكتوبر قبل أن تستقر على كتف مخرج الفيلم جويل سوزا.

ودعا دواين جونسون صديقه أليك بالدوين منذ وقت طويل إلى اعتماد بروتوكولات وتدابير سلامة جديدة في قطاع السينما.