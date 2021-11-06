المراكز الصحية في ليبيا تواصل عمليات الفحص الطبي والتطعيم للطلبة المستجدين

أخبار ليبيا 24

شرعت المراكز الصحية والعيادات المجمعة في مدينة بنغازي في تنفيذ برنامج الفحص الطبي والتطعيمات للطلاب المستجدين داخل 18 مرفقاً صحياً.

وبحسب بيان وزارة الصحة يأتي ذلك تحت إشراف قسمي الصحة المدرسية.

وأيضا بإشراف الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية- بنغازي.

أمّا في مدينة مصراتة؛ فقد تواصلت بمجمع عيادات الزروق بالمدينة عمليات تقديم التطعيمات الأساسية للطلاب المستجدين.

وشملت أعوام الدراسية “الأول والسابع والتاسع “، في إطار جدول التطعيمات الوطني.

من جانبه أكد مدير مكتب الرعاية الصحية بإدارة الخدمات الصحية بسرت، محمد عبدالرحمن توفر كافة أنواع التطعيمات الخاصة بالأطفال.

وفي المنطقة الجنوبية؛ نفذ قسم التطعيمات بالمركز الصحي التحرير بمدينة سبها برنامج الكشف الطبي والتطعيمات المخصص لطلاب الصف الأول الابتدائي الجدد.

و يتضمن البرنامج قياس الطول والوزن، والكشف عن النظر والأسنان، والاطمئنان على صحة الطلاب العامة. ويتم أيضاً إعطاء تطعيم الرباعي الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت (ADACEL POLIO TDap+ipv)، لمن هم في سنّ ست سنوات .

أما بالنسبة لطلبة الصف السابع أو من هم في سنّ 12 عاماً؛ فإن التطعيمات المقررة هي الورم الحليمي البشري للبنات فقط.

ويكون من خلال ثلاث جرعات يفصل بين الأولى والثانية شهران، وبين الثانية والثالثة أربعة أشهر.

في حين أن التطعيم المقرر لطلبة الصف التاسع أو من هم في سنّ 15 عاماً هو الثلاثي البكتيري الخناق.

والكزاز والشاهوق منزع الخلية (K ADACEL POLIO TDap+ipv).