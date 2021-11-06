ماذا توقع بيل جيتس للعالم في المستقبل القريب؟

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قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس في توقعاته عن المستقبل القريب في العالم والتي نشرتها صحيفة الغاردين البريطانية قال “إن الأمر سيكون أسوأ لاحقا”.

وأوضح بيل جيتس أن المستقبل القريب سيشهد تنفيذ الهجمات الإرهابية باستخدام الأسلحة البيولوجية وستصبح عواقبها أسوأ من جائحة فيروس كورونا المستجد المنتشرة حاليا.



وأعرب جيتس عن ثقته بأنه يجب على الدول إنفاق مبالغ ضخمة على الأبحاث في مجال علم الأوبئة منوها أنه بهذه الطريقة فقط سيتمكن البشر من تعلم كيفية التعامل مع الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر نتيجة للإرهاب البيولوجي.

وحث جيتس منظمة الصحة العالمية على النظر في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء لكي يقوموا بتطوير أساليب وطرق لصد الهجمات البيولوجية وكذلك القضاء على عواقبها

ووفقا لصحيفة غارديان أعرب غيتس عن أسفه لعدم فعالية لقاحات فيروس كورونا التي تساعد في التخفيف من الضرر الناجم عن الوباء لكنها لا تعطي الفرصة للتخلص منه تماما في المستقبل القريب.