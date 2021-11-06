بالفيديو | شاب يروي تفاصيل مقتل شقيقيه على يد داعش .. ولانريد سوى رحلة حج لوالدينا

أخبار ليبيا 24 – تقارير

في كوخ من صفيح بمنطقة مراوة – جنوب مدينة البيضاء – تعيش عائلة مكونة من أب وزوجتين وحوالي عشرة أبناء، التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بالشاب “عبد المولي الصالحين بوقليوان” أخ لشهدين لقوا حتفهم خلال حرب قوات الجيش ضد الجماعات الإرهابية .

ويقول “عبد المولي” إن أخي “غرياني الصالحين” مات في منطقة النوقية 27/03/2016، وكان ضمن القوات المساندة لقوات الجيش في الحرب ضد الإرهاب، والتحق بكتيبة “بورزق” في بداية انطلاق عملية الكرامة وبعدها التحق بمحاور القتال في مدينة بنغازي، وكان ضمن كتيبة 212 التي كان أمرها اللواء سالم رحيل .

اللحظات الأخيرة

وبكل حزن وآلم، ذكر “عبد المولي” أنه في ذلك اليوم وعند تمام الساعة التاسعة صباحًا رن هاتفي المحمول، وإذا به أحد رفاق أخي “غرياني” ليخبرني بوفاته، وكان للخبر وقع كبير على كامل العائلة وخاصة أمي في ذلك النهار .

ويكمل الشاب، مستحضرًا اللحظات الأخيرة قبيل استشهاد أخيه، أن أمي كانت تحاول منعه من الذهاب خوفًا عليه وعلى حياته لكنه رفض ذلك وقرر الذهاب لمقاتلة الإرهابيين، وكان رحمه الله، قد قال لأمي قبل ذهابه “لو لم نقاتلهم في بنغازي ونقضي عليهم سيسيطرون على المنطقة الشرقية بالكامل” .

قصف تركي

ويتابع “عبد المولي” مرت الأيام والسنين ولم ننسي “غرياني”، ولكن في مساء يوم 23/07/2020 م، قتل أخي “محمد الصالحين” وكان عسكري نظامي بالكتيبة 309، في منطقة الوشكة جراء قصف طائرات قوات الاحتلال التركي .

وبعد تنهيدة طويلة، يقول غيم الحزن والآلم على منزلنا المتواضع بعد وصول الخبر على الهاتف بوفاته، وامتزجت مشاعر الحزن بالفرح عند أمي وباقي أسرتي، الفرح بسبب أنه مات جراء قصف العدوان التركي، والحزن بفقدانه.

ويوضح أن “محمد” شارك في أغلب معارك قوات الجيش بدرنة وكذلك بعض المعارك في مدينة بنغازي والحقول النفطية .

معارك العز والفخر

وذكر أن “محمد” أصيب في معركة تحرير درنة في يده اليسرى، وكانت إصابته بالغة، وكانت يده شبه معدومة الحركة نظرًا لأن الإصابة طالت العصب في اليد، وبعد شفاء جراحه عاد لمعارك العز والفخر .

وعقب تحرير بنغازي ومدينة درنة والحقول النفطية التي شارك في أغلب معاركها طلبت أمي منه البقاء داخل فناء المعسكر والبقاء هنا لخدمة أهله وناسه في نفس المنطقة ولكن “محمد” آب عن ذلك وطلب من أمي الرضا للذهاب وتحرير باقي ربوع ليبيا خاصة بعد دخول المرتزقة السوريين وقوات الاحتلال التركي في المعركة ضد قوات الجيش عند تحرير مدينة طرابلس .

رحلة حج

بعد موجة بكاء، يعود للحديث قائلاً : “إن أخوتي “غرياني، ومحمد” هم من نفس الأب ولكن ليس من نفس الأم، وإلى الآن راتب “غرياني” مستمر ولم يتوقف ولكن نفس القيمة لم يتم زيادة المبلغ، إضافة إلى راتب “محمد” هو إيضًا مستمر ويضاف إليه كامل الزيادات والحقوق بعكس غرياني .

وناشد عبد المولي الجهات المعنية توفير رحلة حج لبيت الله الحرام لأمهات وآباء الشهداء فقط ولا نريد أي شيء آخر .

رسالة

ووجه “عبد المولي الصالحين” رسالة إلى كافة أبناء الوطن الذين هاجروا إلى خارج الوطن عقب سيطرة الجماعات الإرهابية على درنة وبنغازي خاصة من منتسبي القوات الأمنية والجيش، وعادوا إلى الوطن بعد أن قدم باقي الشباب أرواحهم فداء للوطن وتم تحرير المنطقة الشرقية بالكامل عادوا للبلاد وتم صرف كامل مستحقاتهم والرتب العسكرية لهم أقول لهم اتقوا الله في من قدم روحه فداء ليعيش كامل الوطن بهناء وراحة .

وقال إن هناك ناس ضحوا ابنائهم بأنفسهم ولم يلتفت إليهم أحد حتى أنه تم إيقاف رواتب ابنائهم، وهناك من لم يستطيع أن يوفر لقمة العيش الكريمة لأبنائهم ولا مسكن يليق بهم، متمنيًا من الجهات المسؤولة الالتفاف إلى هذه العائلات وصرف مستحقاتهم عرفًا وجميلاً لما قدموا أبنائهم خلال معارك التحرير .

الاهتمام بالجرحى

وطالب أبوقليوان الاهتمام بالجرحى، وذكر قصة الشاب عادل بالحمد المسماري من منطقة الفايدية والذي كان مع أخي “غرياني” يوم وفاته وقد أصيب بشلل كامل وهو الآن موجود بالمنزل ويحتاج إلى الكثير من المال للعلاج بالخارج، وهناك أمل حتى في عودة الحركة لجزء بسيط من جسده، لافتًا إلى أن هناك العديد من الجرحى أوضاعهم حرجة ويحتاجون إلى رعاية من الدولة ونتمنى أن يتم الاهتمام لو بجزء منهم .