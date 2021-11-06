النائب العام يؤكد مباشرة النيابة التحقيق في قضية المقابر الجماعية بترهونة

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إلتقى النائب العام المستشار الصيق الصور بوكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ومدير أمن مدينة ترهونة ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة وذلك لبحث جرائم القتل والاعتقال خارج إطار القانون والخطف والتعذيب والإيذاء الشخصي وانتهاك حرمة المساكن.

وأشار الصور إلى أن هذه الجرائم ارتكبها عناصر المجموعة المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة خلال الأعوام الماضية .

وأوضحت صفحة النائب العام على الفيسبوك أن اللقاء الذي عقد في وقت سابق استعرض المرحلة التي بلغتها إجراءات التحقيق الابتدائي والنتائج التي أسفرت عنها بما في ذلك إجراءات تحديد مواقع المقابر الجماعية واستخراج جثث ورفات الضحايا منها .

وقال النائب العام بأن النيابة العامة تولت مباشرة إجراءات التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى قادة وعناصر المجموعة المسلحة الموسومة بـالكانيات مند العام 2017

وأوضح الصور أن النيابة قد اتخذت جملة من الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم وعلى الأخص إصدار أوامر ضبط وإحضار في مواجهة عدد من قادة المجموعة وتابعيهم بتاريخ 13/11/2017 .

أضاف الصور أنه كان ولازال يولي القضية الاهتمام اللازم نظراً لخطورة وجسامة الانتهاكات التي وثقتها مدونات تحقيق النيابة العامة .

مكتب النائب العام كان قد أكد حشد كافة الإمكانيات المتاحة لإنصاف الضحايا ووضع منهجية عمل عهد بتنفيذها إلى عدد من وكلاء النيابة العامة المشهود لهم بالكفاءة.

وشدد النائب العام على ضرورة رفع أداء مأموري الضبط القضائي ذي الصلة بالانتهاكات وذلك عبر تشكيل إطار يضم عناصر ينتمون إلى الجهات الأمنية كافة لغرض إنجاز أعمال الاستدلال .

كما نوه الصور إلى أن تعزيز مساءلة الجناة وتوثيق الحقيقة وجبر الضرر يتطلب إشراك ذوي الضحايا فيالإجراءات.

في حين أكد الصور على دعم إجراء تحاليل الحمض النووي للعينات المأخوذة من الضحايا ومطابقتها مع العينات المأخوذة من الأهالي في أفضل المختبرات المعترف بها دولياً بغية تحصيل نتائجها في أقرب الآجال .