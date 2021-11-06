الرئاسي يوقف المنقوش إثر تصريحاتها المثيرة بشأن لوكربي

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أوقف، المجلس الرئاسي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وفتح تحقيق معها لعدم التنسيق مع في السياسات الخارجية، إثر تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن لوكربي.

الرئاسي يوقف المنقوش

وقرر، الرئاسي، اليوم السب، إيقاف المنقوش، إثر تصريحاتها بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، للولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى تورطه في تفجير لوكربي عام 1988.

وقرر الرئاسي، منع المنقوش من السفر والتحقيق معها فيما نسب إليها من مخالفات إدارية. وتتمثل المخالفات في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق معه.

وشكّل المجلس الرئاسي، لجنة للتحقيق مع المنقوش، برئاسة نائب المجلس عبدالله اللافي، وعضوية كل عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب.

ووفقًا للقرار؛ فإن اللجنة ستقدم تقريرا بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوما.

تصريحات المنقوش المثيرة

وأثارت تصريحات للمنقوش تحدثت فيها حول استعداد حكومة الوحدة للتعاون مع واشنطن لتسليم أبوعجيلة مسعود حالة من الجدل داخل ليبيا. ويشتبه في مسعود بأنه في مشارك بتفجير الطائرة الـ بان إم الأمريكية فوق لوكربي الأسكتلندية عام 1988.

وقالت المنقوش، إن حكومة الوحدة “يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم رجل مطلوب في تفجير لوكربي عام 1988″.

وأضافت، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي” إن “النتائج الإيجابية قادمة” في قضية أبو عجيلة محمد مسعود.

وأوضحت الـ بي بي سي أنه “يُزعم أن مسعود كان من كبار صانعي القنابل لمعمر القذافي”.

وقالت المنقوش إن حكومة الوحدة “تتفهم ألم وحزن” أسر الضحايا، لكنها “بحاجة إلى احترام القوانين”، وأن “الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان في القضية التي تشهد تقدما”.

تنديد واسع لتصريحات المنقوش

هذه التصريحات أثارت تنديدات واسعة في البلاد، واتهامات للوزيرة بالعمل ضد مصلحة ليبيا.

وعلى إثر ذلك، علّق النائب مصباح دومة أوحيدة، على تصريحات المنقوش، حيث قال مغردًا على تويتر إن “تسليم أي مواطن ليبي للخارج خيانة ومتاجرة رخيصة”.

كما اعتبر النائب، جاب الله الشيباني، تصريحات المنقوش، بأنها نوع من “التزلف والتملق”.

وقال الشيباني في منشور له على الفيسبوك، “إن حكومة تصريف الأعمال مهامها محدودة في الداخل الليبي وتقتصر على الأمور ذات العلاقة بمصلحة المواطن الأمنية والغذائية والصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها”.