الخارجية الفرنسية تؤكد على ضرورة تنظيم الانتخابات في ليبيا

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جددت وزارة الخارجية الفرنسية تأكيدها على ضرورة تنظيم الانتخابات الليبية خلال الأسابيع المقبلة؛ وذلك لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية التي تمر بها منذ سنوات.

وأشار الوزارة في بيان لها، الجمعة، أن الانتخابات أمرٌ مهمٌ للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا.

ورأت الخارجية الفرنسية أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتقدم في التحضير للانتخابات بدعم المجتمع الدولي.

خاصةً بعد أن أكدت على مواعيد تسجيل المرشحين.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن الأمر متروكٌ لها لتعلن الخطوات المقبلة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحديد جدول زمني لها.

الجدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية باريس ستَشهد، خلال الأيام المقبلة، انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا؛ من أجل إعطاء دفعة دولية تسبق إجراء الانتخابات المقبلة.

وأيضا المساعدة على رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية عن ليبيا.