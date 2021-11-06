الأهلي بنغازي يطالب لجنة المسابقات بضرورة الإسراع في انطلاق الدوري

أخبار ليبيا 24

طالب مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي، بضرورة الإسراع في إقامة الدوري الليبي الممتاز 2022.

جاء ذلك في بيانٍ رسميٍ، وجهه النادي إلى لجنة المسابقات.

مشيرا أن الدوري كان من المفترض أن ينطلق مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وحمّلت إدارة الأهلي، الاتحاد الليبي للعبة المسؤولية كاملة عن أي خسائر قد تحدث للنادي، خاصةً بعد المصروفات التي أنفقها في انتداباته الجديدة.

وأيضاً إقامة المعسكر التدريبي المغلق في مدينة القاهرة.

يُذكر أن اللجنة العامة لتنظيم المسابقات قد أعلنت، في وقت سابق، تأجيل انطلاقة الدوري الممتاز.

وأرجعت اللجنة التأجل إلى يوم 21 نوفمبر؛ بسبب عدم جاهزية الملاعب التي سوف تحتضن المباريات.