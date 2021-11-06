أخبار ليبيا24

أعلنت، وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إنهاء مطابقة مرتبات التعليم بالزيادة بنسبة كبيرة مع وزارة المالية. وقالت الوزارة إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم لمطابقة المرتبات بالزيادة مع وزارة المالية أنجزت 90 بالمائة من عملها.

وفي بيانها حول، إنهاء مطابقة مرتبات التعليم، قالت، وزارة التربية والتعليم، إن وزير التعليم موسى المقريف، طمأن المعلّمين في كافة التراب الليبي بأن اللجنة المشكلة من قبله بشأن المطابقة مع وزارة المالية من أجل تنفيذ قانون الزيادة قد أنجزت 90 بالمائة من عملها المكلفة به.

وتأتي هذه الجهود تفعيلا لقرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الصادر في 23 سبتمبر الماضي، بشأن تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات العاملين بالتعليم.

من جهتها أكدت، مراقبة التربية والتعليم بنغازي، اليوم السبت، مطابقة مرتبات العاملين في القطاع بمنظومة وزارة المالية.

وذكرت المراقبة، أن اللجنة المكلفة من قبل المراقب أنجزت عملها بالكامل. وأكدت أن الزيادة ستشمل كل المعلمين والعاملين بالمراقبة، وذلك ابتداءً من شهر أكتوبر الماضي.