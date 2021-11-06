إنقاذ 81 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية وترحيل 91 إلى النيجر

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تمكن حرس السواحل الليبية الخميس من إنقاذ 81 مهاجر من عدة جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضح مكتب المراسم والإعلام برئاسة اركان القوات البحرية طرابلس أن حرس السواحل قد تلقى نداء استغاثة وعلى أثر ذلك تم تحريك الزورق صبراتة بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

ونوه المكتب أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار المكتب أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع عملية رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

العودة الطواعية

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أوضحت في وقت سابق أن ليبيا يوجد بها أكثر من 600,000 مهاجرا غير شرعي حيث يشكل رعايا نيجيريا العدد الأكبر منهم.

وقالت المنظمة على موقعها على الانترنت أن رعايا نيجيريا في ليبيا من المهاجرين غير الشرعيين يشكلون 20% من نسبة المهاجرين.

وقالت المنظمة أنها قامت بمساعدة 91 مهاجرا خلال اليومين الماضيين من بينهم 60 طفلا على العودة إلى النيجر بأمان ضمن برنامج العودة الطواعية الإنسانية.

ولفتت المنظمة إلى أن رحلة العودة الطواعية غادرت مطار مصراتة الأربعاء الماضي ووصلت إلى مطار نيامي بالنيجر.

وأكدت المنظمة تزويد المهاجرين العائدين بالفحوصات الطبية والحماية وعناصر الحماية الشخصية وإجراء اختبارات كوفيد 19