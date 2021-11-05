وفاق أجدابيا يواصل تحضيراته استعدادا للدرجة الأولى

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواصل فريق وفاق أجدابيا استعداداته لانطلاق دوري الدرجة، وذلك بإقامة معسكر داخلي بمدينة أجدابيا .

ويشرف على الفريق المدرب الوطني “سالم ميلاد” ومساعده الكابتن “إبراهيم الشبح”، وذلك بتدريبات مكثفة سعيا منهم للرفع من المعدل البدني للاعبين .

ويشارك في تدريبات الفريق اللاعبين الذين تم انتدابهم مؤخرا أبرزهم المدافع “خالد العريبي” العائد للفريق بعد تجربة مع الهلال الموسم الماضي، و”أبوبكر المغربي” قادما من الهلال، و”محمد عبد الكريم” “أوكوشا” قادما من التعاون و”سعد السعيطي” في صفقة انتقال حر .

وكان فريق الوفاق قد خاض أربعة لقاءات ودية بدأت بالفوز على الشروق سلطان بثلاثة أهداف دون رد، وفقد نتيجة مباراته أمام القيروان بهدف دون مقابل، وتعادل مع الزويتينة دون أهداف وتفرق على خالد بن الوليد بهدفين مقابل لا شئ .