وفاة 6 تونسيين من مستخدمي حقل البوري نتيجة فصل خزان عائم

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كشفت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية في بيان لها اليوم الجمعة عن وقوع وفيات وإصابات ومفقودين لعدد 6 تونسيين من مستخدمي حقل البوري البحري بسبب حادثة فصل خزان عائم.

وأوضحت مصلحة الموانئ والنقل البحري في بيان لها نشرته على صفحتها بالفيسبوك أنه تم تشكيل لجنة بديوان المصلحو اطلقت عليها لجنة الأززمة والطوارئ وذلك لمتابعة سير الأحداث وتكون مهمتها التواصل مع إدارة ميناء الزاوية النفطي والجهات ذات العلاقة مشيرة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته ومندوب المصلحة بحقل البوري.

وجاء في بيان المصلحة “إنه في اليوم الجمعة الخامس من نوفمبر 2021 الساعة 14:30 بعد الظهر وقوع حادث مؤلم أثناء فصل الخزان النفطي سلوق عن وحدة الرباط SPM بالقرب من حقل البوري أدت إلى وقوع وفايات وإصابات ومفقودين لعدد 6 أفراد جميعهم من الجنسية التونسية.

ونوه البيان إلى أنه تم تكليف لجنة تحقيق للذهاب لموقع الحادث للبدء في جمع الاستدلالات وإعداد تقرير بالخصوص.

وتقدمت المصلحة في بيانها بأحر التعازي لأسر الضحايا سائلة الله أن يتقبلهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته متمنية الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله جميع العاملين بالبحر.