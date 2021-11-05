نورلاند يشيد بجهود لجنة 5+5 بشأن سحب المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أشاد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بتقدم لجنة 5+5 في تنفيذ خطة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية، مقدما الشكر للبعثة الأممية لتيسير عملية إخراج المرتزقة من ليبيا.

عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال السفير نورلاند “الولايات المتحدة تشيد بالتقدم المستمر للجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار.

مشاورات القاهرة

بما في ذلك من خلال هذه المشاورات المهمة في القاهرة مع الدول المجاورة بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية”.

وأضاف ” نتمنى للجنة العسكرية المشتركة التوفيق في مناقشتها الإقليمية الجارية”، متابعًا ” نشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تيسير هذه العملية.”

الإنجاز المهم

وأعلنت البعثة الأممية، في وقت سابق، عن الاتفاق على إنشاء آلية تنظم خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ووصفته بـ”الإنجاز المهم”.

وقالت البعثة، إن الآلية نتجت عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مع ممثلي تشاد والنيجر والسودان في القاهرة يوم الاثنين، ولمدة 3 أيام.

وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على تكليف لجان للاتصال والتنسيق في ليبيا ودول الجوار ـ

وسيتم إنشاء هذه الآلية في كل بلد بالتنسيق مع السلطات المعنية، لافتة إلى أن مهام اللجان تكمن في دعم تنفيذ خطة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكدت البعثة أن خطة الخروج ستتم في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة، لافتة إلى أنها ستأخذ في الاعتبار بشكل كامل احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها.