مسؤول : سنغلق مطار طبرق على الوفود الرسمية إذا أغلق على المواطنين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله المنفي إن إغلاق المطارات في المنطقة الشرقية ومن ضمنها طبرق سبب المشاكل للمواطنين سواء بمنطقة طبرق أو المدن المجاورة .

وجاء ذلك بناء على كتاب صادر من وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية رقم 6 – 2081 / 33 والصادر في منتصف أكتوبر الماضي، والذي عمم عن طريق الطيران المدني إلى شركات الطيران بشأن إيقاف كافة العمليات التشغيلية بمطارات المنطقة الشرقية باستثناء الرحلات الخارجية والإسعاف الطائر والوفود الدولية إلى حين إشعار آخر.

جاهزية المطار

وكشف مدير عام مطار طبرق الدولي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن مطار طبرق في كامل جاهزيته والوقود متوفر .

وأكد المنفي أنه كإدارة مطار طبرق سنعطي مهلة أسبوع إذا لم يفتح المطار أمام المواطنين في الرحلات العادية سنغلق أمام الجميع من الرحلات الدولية والخاصة بالوفود .

ونظرًا لمعاناة المواطنين ببلديات البطنان بشكل عام وبلدية طبرق بشكل خاص ولكثرة طلبات الشكاوى المقدمة لعميد بلدية طبرق من قبل المواطنين الذين تضرروا بسبب إقفال مطارات برقة من بينها مطار طبرق دون مراعاة الظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية.

قام عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية أمس الخميس بالاتصال برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن ضرورة فتح المطار بشكل عاجل وسريع لما له من أهمية وتقديراً للظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية للمواطنين البطنان بشكل خاص وبرقة بشكل عام .

تهديد

وتفادياً لتفاقم الأوضاع جراء إقفال المطار، أكد عميد بلدية طبرق على دعمه وتضامنا مع مدير مطار طبرق سعد جاب الله بشأن إيقاف كافة الرحلات الرسمية والاستثنائية إذا لم يتم فتح المطار لرحلة يوم الأحد القادم سوف يتم الإقفال على جميع رحلات المسؤولين والرحلات الرسمية وكذلك عدم تزويد الرحلات بالوقود حتى يتم فتح المطار أمام رحلات الأسبوع القادم المجدولة لدى مصلحة الطيران المدني .

وفي الثاني من يونيو، حطَّت بمطار طبرق الدولي رحلة داخلية جوية تابعة لطائرة البراق قادمة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

استئناف

وقالت إدارة الإعلام بمطار طبرق إن الرحلات الجوية ستستمر بحسب الجدول المعد له بواقع رحلتين أسبوعيًا، وذلك في يومي الأحد والأربعاء.

وأعربت إدارة المطار عن شكرها لكل من ساهم في تسيير الرحلة.

وأعطى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، الشهر الماضي، الإذن باستئناف تسيير الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطاري طبرق الدولي والأبرق الدولي شرق البلاد.

وفي 27 مايو الماضي، أكد مدير عام مطار طبرق الدولي، الدكتور سعد الكحاشي، لأخبار ليبيا 24، إن المطار جاهز لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية وفق المتاح من إمكانيات، لافتاً إلى أن المتوفر في مطار طبرق متوفر في باقي المطارات.