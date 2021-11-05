ما حقيقة الموز القاتل في ليبيا؟

أخبار ليبيا24

نفى، محمد الزيّات، مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الشائعات المتداولة حول احتواء موز في الأسواق الليبية على دودة قاتلة.

وقال الزيّات، في تصريحات صحفية،” ننفي الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء الموز المستورد على دودة تسمى “الهيليكوباكتر بيلوري” وأنها تسبب الموت في نهاية الأمر”.

وأضاف، “نؤكد أنه لا وجود لدودة بهذا الاسم، وإنما هي بكتيريا موجودة بجسم الإنسان”.

وقال الزيّات، على أن أنه لا يتم الإفراج عن شحنات الموز، إلا بعد إجراء التحاليل المطلوبة. وتقديم الجهات الموردة بشهادة الصحة النباتية من بلد المنشأ.

جرثومة “الهيليكوباكتر بيلوري” ماذا تعرف عنها؟

هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة. وهي المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك القرحة.

وتقول الأبحاث أن وجود الجرثومة الملوية البوابية هو أحد مسببات القرحة وليس العكس، كما يبقى الشخص مصاب بالعدوى ما لم يخضع للعلاج.

وتنتقل الجرثومة للإنسان عن طريق الأطعمة، أو المياه والأواني غير النظيفة. كما تنتقل العدوى عن طريق الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأواني معه.

ومن أعراض الإصابة بالجرثومة، الشعور بالغثيان أو القيء وحدوث انتفاخ بالمعدة وتجشؤ وألم في البطن. كما أن المصاب يعاني من حرقة المعدة ونقص الشهية.