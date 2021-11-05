لافروف يعلن مشاركته في مؤتمر باريس حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 _متابعات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة أنه سيشارك في المؤتمر الخاص حول ليبيا والذي تستضيفه فرنسا في 12 من نوفمبر الحالي.

وأوضحت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤول في السفارة الروسية لدى فرنسا أن وزير الخارجية الروسي سيرأس الوفد الروسي المشارك في مؤتمر فرنسا.

ملفات المؤتمر

وسيبحث المؤتمر الذي سيترأسه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خطة السلطات الليبية لإخراج المرتزقة والقوات المسلحة الأجنبية من أراضي البلاد.

وأحد أبرز التي سيناقشها المؤتمر الاستحقاق الانتخابي يوم الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وأمكانية دعمها للخروج بليبيا من أزمتها الحالية فضلا عن دعم مفوضية الانتخابات بهذا الشأن.

المشاركة الأمريكية

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق أن نائبته كامالا هاريس ستمثل واشنطن في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا المقرر أن تعقده الرئاسة الفرنسية الشهر المقبل.

المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي كشف الأحد الماضي عبر تصريحات صحفية أن النائبة ستشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا في 12 نوفمبر، وذلك بعد حضورها منتدى باريس السنوي الرابع للسلام يوم 11 نوفمبر.

وأكدت أن هاريس ستناقش في باريس على هامش المؤتمر مع الرئيس الفرنسي العلاقات عبر الأطلسي وتحديات السلم والأمن العالميين والقضايا التي تؤثر على منطقة الساحل.