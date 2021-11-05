قمة الأهلي والزمالك تشهد غياب “كهربا”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة نظيره الزمالك اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستبعد الجنوب إفريقي “بيتسو موسيماني” المدير الفني للأهلي الجناح المهاجم محمود “عبدالمنعم كهربا” من مباراة القمة أمام الزمالك.

وبحسب تقارير مصرية استقر “موسيماني” على عودة اللاعب طاهر “محمد طاهر” لقائمة الفريق أمام الزمالك بعدما غاب عن قائمة المباراة الماضية أمام فريق البنك الأهلي.

وتفوق الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد في مباراة غاب عن قائمتها طاهر محمد طاهر.