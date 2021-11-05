تعرف على شروط أندية المنطقة الشرقية لانطلاق الدوري

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت أندية المجموعة الأولى والتي تضم فرق المنطقة الشرقيـة بانطلاق الدوري في 21 من نوفمبر الجاري .

وجاء هذا الطلب خلال اجتماع ضم أندية المجموعة الأولى بالاتحاد الليبي .

هذا واتفقت الأندية على إقامة المباريات على الملاعب المعتمدة في آخر مواسم دون أي خلاف أو مطالبة بإضافة ملاعب جديدة تؤثر في سير المنافسة .

هذا وشددت الأندية على وضع جدول واضح يبين آلية انطلاق المباريات ومواعيدها .

كما أكدت الأندية أن مشاركتها في المسابقة يوم 21 من هذا الشهر مرتبط ببدء الدوري مع المجموعة الثانية .

وكان اتحاد الكرة الليبي قد أحل انطلاق الدوري من الأول من شهر نوفمبر الجاري إلى 21 من الشهر ذاته إلا أن عدد من الأندية رفض انطلاق الدوري بسبب عدم توفر ملاعب لإقامة المباريات.

وكان وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي أصدر القرار رقم 56 بشأن دعم أندية الدوري الممتاز بقيمة 8.8 مليون دينار ليبي .

وجاء هذا الدعم بواقع 500 ألف دينار لأندية الاتحاد والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر ومبلغ 350 ألف دينار لباقي أندية الممتاز، و300 ألف دينار للأندية الأربعة التي هبطت إلى الدرجة الأولى .

هذا وتم تخصيص مبلغ 2 مليون دينار في قرار آخر لكل نادي من ممثلي ليبيا في المشاركة الأفريقية .

وكانت أندية الدوري الليبي قد طالبت في أكثر من مناسبة بالدعم المالي وسبق وأن هددت بعدم خوض منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز إلا بعد تقديم الدعم المادي ليتسنى لها التحضيرات الجيدة وانتداب لاعبين محليين ومحترفين .