شحن “600” ألف برميل من رصيف الحريقة إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق رسو الناقلة النفطية “فالتاميد” على رصيف الميناء والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن “600” ألف برميل في طريقها إلى إيطاليا.

وأضاف المصدر – لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الجمعة أن الإنتاج المستلم من حقلي مسلة والسرير اليوم قد بلغ “240” ألف برميل .

موقع جغرافي

وميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا وشركة الخليج لموقعه الجغرافي المتميز المحمي داخل خليج من أي عوامل جوية.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

الإنتاج اليومي

وكانت الناقلة النفطية “اليندرا أجيل” رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي صباح اليوم الأربعاء وذلك لشحن بمليون برميل من النفط الخام المستلم من حقلي مسلة والسرير في طريقها إلى الصين.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليومي المستلم بلغ ربع مليون برميل من النفط الخام.

وأشار المصدر أن الإنتاج اليوم والذي وصل إلى الميناء من حقول نفط ليبيا بمسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة 240 ألف برميل.