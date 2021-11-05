معلقا على المنقوش بشأن قضية لوكربي.. دومة: تسليم أي مواطن ليبي خيانة

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علق عضو مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة على تصريحات وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بشأن تصريحاتها حول قضية لوكربي.

وهاجم دومة المنقوش على إثر إعلانها عن موافقة الحكومة على تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى أمريكا.

والموقوف حاليا في طرابلس ويُزعم تورطه في تفجير لوكربي عام 1988.

وقال أوحيدة في تغريدة له عبر صفحته بـ تويتر، إن “تسليم أي مواطن ليبي للخارج خيانة ومتاجرة رخيصة”.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. قالت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، “إن ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم رجل مطلوب في قضية تفجير لوكربي عام 1988”.

وأضافت المنقوش أن النتائج الإيجابية آتية في قضية أبو عجيلة محمد مسعود. مؤكدة أن الحكومة الليبية “تتفهم ألم وحزن” أسر الضحايا لكنها “بحاجة إلى احترام القوانين”.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن أبو عجيلة محمد مسعود كان من كبار صانعي القنابل لمعمر القذافي، وأحد المتهمين في الهجوم المميت على رحلة “بان أمريكان 103” من لندن إلى نيويورك الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا من بينهم 190 أمريكيا.