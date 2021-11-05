تقرير أوروبي: الصلابي يعمل على تدريب الميليشيات ونقل المرتزقة إلى ليبيا

5 نوفمبر، 2021 2:08 م
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الإخوان المسلمين في ليبيا
القيادي الإخواني علي الصلابي

أخبار ليبيا 24

اتهم تقرير أوروبي القيادي في تنظيم الإخوان في ليبيا، علي الصلابي، بتدريب الميليشيات المسلحة في ليبيا، والمساعدة بتقديم الدعم المالي واللوجستي لها.

كما اتهمه التقرير  بالمساهمة في نقل المرتزقة من بعض الدول إلى البلاد.

وأشار تقرير نشره موقع “نورديك مونيتور” الأوروبي المتخصص في دراسات الإرهاب والتحليلات العسكرية، مرفقاً بوثيقة مسربة من داخل تركيا، أن الصلابي، لعب دوراً كبيرا في ليبيا خلال السنوات الماضية.

مؤكدا أنه تردد منذ عام 2016، على مؤسسات بالخارج.

وذلك بهدف تدريب عناصر وقيادات إخوانية تم نقلهم فيما بعد إلى داخل ليبيا، علاوة على تسليحهم.

وأوضح التقرير إلى أن “الصلابي، أحد تلامذة يوسف القرضاوي، كان أحد الوسطاء الرئيسين الذين يوجهون الأسلحة والأموال إلى الجماعات المتشددة في ليبيا”.

مشيرا أن دولا عربية أدرجته عام 2017 على قائمة تتبّع الإرهابيين”.

يذكر أن علي الصلابي وشقيقه إسماعيل، جاءا ضمن قائمة الإرهاب المشتركة التي أصدرتها دول الرباعي العربي.

وكانت الدول تشمل (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في يونيو2017.

وصنفت الأجهزة الأمنية البريطانية “الجماعة الليبية المقاتلة” في عام 2005 كجماعة إرهابية.

 

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5 نوفمبر، 2021 2:08 م
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