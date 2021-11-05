ليبيا تسجل 599 إصابة جديدة و15 وفاة بـ فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

سلجت ليبيا 599 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1397 حالة شفاء، و15 حالة وفاة و168 حالة حرجة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم “553”، إنه تسلم 4406 عينات للكشف عن فيروس كورونا.

وأشار أنه تبين سلبية 3807 عينات، وإيجابية 599 عينة بنسبة 13.6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء التي سجلها في ليبيا منذ ظهوره فيها لأول مرة إلى 360 ألفا و266 حالة.

و من بينها 304 آلاف و803 شفاء، و50 ألف و277 نشطة، و5186 وفاة.