بوقعيقيص تتحدث عن العاصمة طرابلس 

5 نوفمبر، 2021 11:00 م
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آمال بوقعيقيص
آمال بوقعيقيص

أخبارليبيا24

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، المحامية آمال بوقعيقيص:”طرابلس شأنها شأن كل ليبيا”.

وأضافت بوقعيقيص في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”لقد رأيت طرابلس شأنها شأن كل ليبيا يعاني مواطنيها مرتبات تأتي ولا تأتي”. 

وتابعت عضو اللجنة :”أهالي طرابلس يطاردهم شبح غياب أمن هش وكهرباء جعلها اعتدال الطقس تتحسن قليلا وغلاء فاحش وفساد مستشري”. 

وتؤكد بالقول :”رأيت الأجواء فيها مثقلة بعذابات بؤس المعدمين الذين طوحت بهم الهجرة غير الشرعية إلى قدر مأساوي وموت ذليل وانطفاء الأمل”. 

وقالت بوقعيقيص :”أنا لا أرى فرح ولا جذل ولا ابتسامات مشرقة ويوميات هانئة في كل الوطن”. 

وختمت عضو اللجنة :”لم أقصد إهانة أحد ولكنني ما كذبت ولم أفهم سر هذا الغضب من كلمة شاحبة بغلالة كئيبة”. 

وكانت بوقعيقيص سبقت هذا المنشور بمنشور آخر قالت فيه :”الأمس في طرابلس منذ 2014 في ملتقى دعم الانتخابات الذي ضم الشرق والغرب والجنوب وبحضور الكوني واللافي وباشآغا وصوان”.

وأضافت :”رغم مشقة السفر وبنينا المغلقة في وجه ليبيا. ورغم شحوب طرابلس وغلالة الكآبة على محياها إلا أننا نزلنا سهلاً وحللنا أهلاُ وجمعنا الجرح ذاته والوجع ذاته وتشاطرنا الأمل”.

5 نوفمبر، 2021 11:00 م
13

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