انفوجرافيك| زيادة رسوم العبور في قناة السويس

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أعلن، أسامة ربيع، زيادة رسوم العبور في قناة السويس، اعتبارًا من شهر فبراير 2022. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن نسبة زيادة رسوم عبور السفن عبر قناة السويس ستكون 6 بالمائة مقارنة مع العام 2021.

ولفت إلى أن الزيادة لن تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال ولا سفن الرحلات السياحية.

وقال، سيتم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال عام 2021. وأضاف، أن الزيادة سيبدأ تطبيقها من فبراير المقبل.

وأعلنت قناة السويس، الثلاثاء، أن إحصائيات الملاحة خلال شهر أكتوبر 2021، حققت أعلى حمولة شهرية في تاريخ القناة، قدرها 112.1 مليون طن.

وقال ربيع، إنه تم تسجيل عبور 1847 سفينة مقابل 1620 خلال أكتوبر 2020، بزيادة قدرها 14 بالمئة.

وأضاف، أن إجمالي الحمولات الصافية، بلغ 112 مليونا و100 ألف طن، بفارق 11 مليونا و500 ألف طن، وزيادة بلغت 11.4 بالمئة.

وأكد أن عائدات القناة خلال أكتوبر 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.4 بالمئة في الإيرادات. وقد سجلت خلال أكتوبر 551 مليونا و100 ألف دولار، بفارق 60 مليونا 900 ألف عن العام الماضي.