المصراتي يُساهم في تأهل فريقه سبورتينغ براغا بـ اليوروباليغ

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ساهم المحترف الليبي، المعتصم المصراتي، في قيادة فريقه سبورتينغ براغا البرتغالي للفوز على لودوجوريتس البلغاري بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات الدوري الأوروبي يوروباليغ 2021.

وأحرز المصراتي هدفاً من خارج منطقة الجزاء عند مطلع الدقيقة 25، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويعد الدوري الأوروبي ثاني أقوى البطولات على مستوى القارة العجوز.

وبهذا الفوز؛ انتزع سبورتينغ براغا صدارة المجموعة السادسة بالدوري الأوروبي برصيد تسع نقاط.

متقدمًا بنقطتيْن عن النجم الأحمر الصربي الوصيف، وتجمد رصيد لودوجوريتس عند نقطة وحيدة في ذيل ترتيب المجموعة.