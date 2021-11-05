المشري: الولايات المتحدة لا تريد لحفتر أن يكون رئيسا لليبيا

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قال، عضو جماعة الإخوان المسلمين، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إن لديهم مؤشرات بأن الولايات المتحدة لا تريد لـ حفتر أن يكون رئيسًا لليبيا.

أتى ذلك في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية. ولفت المشري إلى أن الولايات المتحدة تراهن على ألّا يكون حفتر رئيسًا لكنها في ذات الوقت لا تمانع في وصوله إلى الرئاسة.

تزوير الانتخابات

وزعم المشري، أن واشنطن تقول إن “حفتر قد يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات بحكم التزوير الذي سيقوم به في المنطقة الشرقية”.

وأضاف، أننا “نتوقع أن يتحصل حفتر على ما بين 400 إلى 500 ألف صوت من أصوات الناخبين، منها 400 ألف صوت في شرق ليبيا و100 ألف صوت في الغرب والجنوب”.

وقال المشري، إن واشنطن تقول إن مرشحًا من المنطقة الغربية ستصطف كل القوى الوطنية الأخرى ورائه ضد حفتر، وبالتالي سيفوز.

واستدرك، “هذا لا يجوز لأن جزء من اتباع النظام السابق سيذهبون في اتجاه حفتر ضد الطرف الآخر، حيث ستكون حظوظه أقوى”.

واستبعد المشري، أن “يترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات لأن لديه حكما قضائيا سيمنعه من ذلك”.

وقال المشري، إن “حفتر لو أصبح رئيسا؛ فلن يكون قادرا على حكم المنطقة الغربية”.

ورأى المشري، أن الانتخابات لن تجرى في موعدها يوم 24 ديسمبر، بسبب وجود العراقيل التي ستمنع من إقامتها.

تهديد علني

وهدد المشري علانية بأن حفتر لن يكون رئيسا لليبيا ولو على جثث الآلاف من الليبيين.

وقال، إنه “في حال فوز حفتر بالرئاسة؛ فإن أبناء المنطقة الغربية سيقاومون ذلك بالسلاح وستدخل البلاد في حرب أهلية”.