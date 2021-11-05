المركز الوطني يعتزم إصدار بطاقات التطعيم للمواطنين بالتعاون مع ليبيا للاتصالات والتقنية

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بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الخميس الموافق بفرع المركز بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس مع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عبدالباسط السنوسي جعفر فرج المدير العام لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية LTT ومدير ادارة تقنية المعلومات بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية المهندس عادل الفزاني بحث آليات الربط الإلكتروني مع منظمومة التطعيم الخاصة بوباء كورونا .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوات الأخيرة قبل البدء في إصدار البطاقة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لكل المواطنين.

كما اتفق خلال الاجتماع علىضرورة الإسراع في انجاز كل المنظومات الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين والمقيمين في كامل المدن الليبية وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات في البلاد.

حملات توعية

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد استكمل خلال اليومين الماضيين حملة توعية خاصة بالتطعيم ضد فايروس كورونا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة .

كما عقد فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل حول اهمية التطعيم وذلك للعاملين في القطاع الصحي وأعضاء المجلس البلدي وأئمة المساجد.

وفي نهاية الورشة قام الفريق بزيارة ميدانية لمراكز التطعيم للوقوف على سير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإعطاء النصائح والإرشادات فيما يتعلق بالتطعيم .