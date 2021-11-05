الشركسي: “المشري” و”اللافي” واتباعهم يشككون في إقامة الانتخابات

أخبار ليبيا 24

‏قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن “صيحات رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وأتباعه تتعالى للتشكيك في الانتخابات الليبية”.

وأوضح في الشركسي في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، أن أبواق وزير الدولة للشؤون السياسية والاتصال بالحكومة، وليد اللافي، تتعالى أيضا للتشكيك في الانتخابات وموعدها لآخر نفس.

وقال الشركسي، “إن المرشحين للرئاسة والأحزاب السياسية والإعلاميين والنشطاء في ليبيا قالوا كلمتهم”.

مشيرا أن ذلك جاء في العاصمة طرابلس وتأكيدهم على إقامة الانتخابات في موعدها.

واختتم الشركسي قائلا، “اليوم صيحات المشري وأتباعه وأبواق وليد للافي تتعالى ويشتد صراخها، انظروا لمناشيرهم وستعلمون ما أقول، سيشككون في الانتخابات وموعدها لآخر نفس!!، لا وفقهم الله”.