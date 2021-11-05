الزناتي: الموجة الرابعة لكورونا تقترب من ليبيا

أخبار ليبيا24

توقع وزير الصحة علي الزناتي قرب دخول الموجة الرابعة لكورونا إلى ليبيا نهاية الشهر الجاري.

وحث الزناتي، الخميس، المواطنين على تلقي لقاحات كورونا، مؤكدًا أنها الوسيلة الفعالة لمقاومة المرض، وتقليل دخول المصابين لغرف العناية الفائقة.

وقال الزناتي، إن استقرار الحالة الصحية للمصابين بكورونا الموجودين في مراكز العزل، أو في العزل المنزلي، يعود لاستمرار حملات التطعيم.

توفر اللقاحات

وأكد الزناتي، أن اللقاحات المضادة لكورونا متوفرة بكميات كبيرة، إلا أن الإقبال على أخذها لا يزال متواضعا.

وأوضح، أن من تلقى لقاح سبوتنيك كجرعة أولى يمكنه تلقي لقاح أسترازينيكا كجرعة ثانية. قال إن هذا الأمر لا يبعث على القلق حسب ما أكد علماء الوبائيات في العالم.

وقال الزناتي، إن وزارة الصحة أنشأت 4 مراكز خاصة بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، وسبها.

وناشد المواطنين بالإسراع في تلقي اللقاحات للحيلولة دون تفشي الموجة الرابعة وحفاظا على حياتهم وحياة ذويهم.

إحصاءات كورونا في أكتوبر الماضي

ويأتي حديث وزير الصحة حول الموجة الرابعة من كورونا، فيما أظهرت نتائج المركز الوطني لمكافحة الأمراض حول الوضع الوبائي خلال أكتوبر الماضي تسجيل 15406 إصابة إضافة إلى 430 حالة وفاة.

الإحصاءات العامة

وبلغت الإحصاءات العامة لفيروس كورونا في ليبيا حتى يوم الأربعاء الماضي ارتفاع أعداد المصابين إلى 359667 بينهم 51090 حالة نشطة و303406 حالة شفاء، إضافة إلى 5171 حالة وفاة.

تحذير من الموجة الرابعة لكورونا

بعد مرور 22أكثر من عام لانتشار الوباء على مستوى العالم قالت منظمة الصحة العالمية إن الحالات المبلغ عنها والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في تزايد مرة أخرى.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن تصبح الموجة الرابعة مهيمنة في الأشهر المقبلة.

وتعد هذه الموجة معدية جدا، بحيث باتت وراء 75 في المائة من الحالات الجديدة من الإصابات بكوفيد-19 في عدد من البلدان.

وفي ظل هذه التطورات زاد الضغط على الدول لتسريع معدل التطعيم وتطبيق إجراءات صارمة تحسبا للموجة الرابعة قبل فصل الشتاء.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أبلغت 56 دولة في الأسبوع الماضي وحده، عن زيادة في الوفيات الناجمة عن كـوفيد-19 بأكثر من 10 في المائة.