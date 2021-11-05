إنفوغرافيك| هل أسعار وزارة الاقتصاد لبعض السلع التموينية تعني رفعًا للدعم؟
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
دقيق المخابز (قنطار): 190 دينار
الدقيق المنزلي:1 كيلو 2.000 دينار
سكر: 1 كيلو 2.750 دينار
أرز حبة قصيرة: 1 كيلو 3.750 دينار
أرز حبة طويلة: 1 كيلو 4.000 دينار
زيت ذرة: 900 ملي 7.750 دينار
زيت عباد الشمس: 900 ملي 7.000 دينار
زيت مخلوط: 900ملي 6.500 دينار
طماطم معلب: 400 جرام 2.750 دينار
مكرونة محلية: 1 كيلو 3.000 دينار
مكرونة مستوردة: 1 كيلو 3.500 دينار
دجاج محلي: 1 كيلو 9.000 دينار
دجاج مستورد: 1 كيلو 7.500 دينار