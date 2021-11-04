16 مشروعا للرياضة في جنوب ليبيا

أخبار ليبيا24

تعمل وزارة الرياضة على تنفيذ 16 مشروعا موزعة على مختلف المدن والمناطق في جنوب غرب ليبيا.

قال، الناطق الرسمي باسم وزارة الرياضة، ربيع خليفة، إن عدد مشاريع الرياضة التي تعمل وزارة الرياضة على تنفيذها في الجنوب بلغ نحو 16 مشروعا رياضيا موزعة على مختلف المدن والمناطق.

وأوضح خليفة، أن وزارة الرياضة أكملت تنفيذ 5 مشاريع متعلقة بالبنية التحتية والتعشيب بملاعب البلدي ونادي القرضابية في سبها، ونادي الوفاء بأوباري، ونادي أسامة بالغريفة، وكذلك نادي فارس بالقرقرة.

وأكد، أن هذه الملاعب تم الانتهاء منها كليا وتسليمها رسميا للأندية.

كما أكد خليفة، أن عجلة التطوير لازالت مستمرة، لافتًا إلى أن هناك 11 مشروعًا جاري العمل عليها. وأضاف أنها تشمل تنفيذ البنية التحتية والتعشيب لملاعب المهدية والشرارة والهلال بسبها.

وأضاف، كما أن المشاريع تشمل تنفيذ البنية التحتية وتعشيب ملعب نادي الجيل الصاعد بتراغن. كما أنها تشمل التحدي بمرزق، وكذلك ملعب الساحة الشعبية ببراك الشاطئ.

وذكر أنه تم البدء في صيانة وتطوير مرافق الساحة الشعبية ببراك الشاطئ، وكذلك تنفيذ البنية التحتية بنادي الرحيق بالقرضة، والأمل بالقعيرات، والوادي الأخضر ببنت بية.

وقال خليفة، إن وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، حرص على توزيع الميزانية التي خصصت للوزارة بشكل عادل بين الأقاليم الثلاثة.

وأكد، أن الوزارة تعاقدت على إنشاء مضمار ألعاب القوى بالملعب البلدي سبها، وكذلك صالة ألعاب جماعية في سبها.