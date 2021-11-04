يوم الموتى فالمكسيك يجذب العديد من السياح حول العالم

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تدفَّق عدد السياح الأجانب والمواطنون المكسيكيون على العاصمة مكسيكو سيتي للمشاركة في احتفالات يوم الموتى والتي تقام حاليا في المدينة.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن السياح تجذبهم الهدايا والقرابين المزينة والمقدمة لمن فارقوا الحياة حيث يتفقد السياح مذابح كبيرة مزينة بجماجم الشوكولاتة والفاكهة والأزهار في أنحاء زوكال وهي الساحة الرئيسية في مكسيكو سيتي وتقام فيها مراسم الاحتفال بالقرب من أنقاض أقدس معابد إمبراطورية الأزتك.

وتأتي الاحتفالات ضمن تقليد يمزج بين طقوس كاثوليكية ومعتقدات محلية قديمة بأنّ الموتى يعودون مرة واحدة في العام من العالم الآخر.

وقال السائح الكولومبي ميكيل توريس “ثمة خوف من الموت لدى الناس من جميع الثقافات لكن هنا يمكنك رؤيتهم يحتفلون بذلك ومن المهم التعرف على ثقافات جديدة ورؤية أن الموت هو مرحلة جديدة يجب أن يمر بها الجميع عاجلاً أم آجلاً”.

وزينت المذابح بالخبز المكسيكي التقليدي وكذلك الموز والبرتقال والذرة وعلقت عليها صور لكبار السنّ الذين وافتهم المنية

وقال سائح أميركي من ولاية كولورادو دايان ميلينديز “تصل الجماجم فيما يبدو إلى أصل معنى الموت بالنسبة لي والأمر مثير للمشاعر عاطفي للغاية وأعتقد أننا نجدد ثقافة السكان الأصليين لذلك فهي لا تخيفني”.