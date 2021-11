ويليامز: المواطن الليبي العادي يريد الذهاب لصناديق الاقتراع

أخبار ليبيا24

دعت، الممثلة السابقة للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الأمم المتحدة إلى التركيز على مصالح الشعب الليبي. وأكدت أن المواطن الليبي العادي يريد الذهاب لصناديق الاقتراع.

وقالت وليامز، في تغريدة على تويتر، “إنه لا ينبغي أن يغيب عن بالنا حقيقة أن ما يريده المواطن الليبي العادي هو أن يتمكن من الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب حكومته”.

For Geneva Peace Week, I reflect on the UN mediation, the fact that Libya’s fate is far from sealed, and that “no one should lose sight of the fact that what the average Libyan wants is to be able to go to the polls and elect their government.” https://t.co/81AaGD6Y7w

— Stephanie Turco Williams (@StephAnneTurco) November 3, 2021