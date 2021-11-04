ويليامز: المواطن الليبي العادي يريد الذهاب لصناديق الاقتراع

أخبار ليبيا24

دعت، الممثلة السابقة للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الأمم المتحدة إلى التركيز على مصالح الشعب الليبي. وأكدت أن المواطن الليبي العادي يريد الذهاب لصناديق الاقتراع.

وقالت وليامز، في تغريدة على تويتر، “إنه لا ينبغي أن يغيب عن بالنا حقيقة أن ما يريده المواطن الليبي العادي هو أن يتمكن من الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب حكومته”.

For Geneva Peace Week, I reflect on the UN mediation, the fact that Libya’s fate is far from sealed, and that “no one should lose sight of the fact that what the average Libyan wants is to be able to go to the polls and elect their government.” https://t.co/81AaGD6Y7w — Stephanie Turco Williams (@StephAnneTurco) November 3, 2021

وجددت ويليامز، في حديث مع صحفية جينفا سلوشن، تأكيدها على أن الحل في ليبيا يكون بأيدي الليبيين أنفسهم.

موعد انطلاق الانتخابات الليبية

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، وتحظى هذه الانتخابات بدعم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأعلنت، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إنهاء عملية توزيع بطاقة الناخب واستلمها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.

وقالت المفوضية، إنها ستفتح باب التسجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر الجاري.

وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، الأحد 25 أكتوبر الماضي، إن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحلول منتصف نوفمبر الجاري، حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجستية.

ودعت المفوضية، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، سرعة تجهيز واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة وفقا لما ورد بالتشريعات المنظمة.

وأكدت، أن نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية، مدرجة حاليا على الموقع الرسمي للمفوضية، باعتبارها إحدى المستندات المطلوبة للترشح.