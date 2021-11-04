وزارة العمل والتأهيل توقع برتوكول تنقل العمالة المصرية مع القوى العاملة المصرية

أخبارليبيا24_متابعات

قالت وزارة العمل والتأهيل اليوم الخميس إن الفريق الفني للوزارة وقع بروتوكول الربط الإلكتروني مع الجانب المصري وذلك نتيجة إجتماعات عقدت طيلة هذا الأسبوع مع الفريق الفني بالوزارة و الوفد المصري.

وأوضحت صفحة الوزارة على الفيسبوك أن التوقيع يأتي ضمن خطة الوزارة إستعدادً لعودة العمالة المصرية لليبيا كما يهدف إلى ضبط بيانات استجلاب العمالة و تنظيم عملية دخولها للبلاد و المشاركة في إعمار البلاد ضمن مشروع عودة الحياة الذي أطلقه رئيس حكومة الوحدة المدنية عبدالحميد دبيبة.

وأشارت الوزارة إلى أن مراسم توقيع البرتوكول تمت برعاية وزير العمل والتأهيل المصري علي العابد الرضا الذي حضر إختتام الإجتماعات والمبحاثات التي جمعت الفريقين .

ولفتت الوزارة إلى أن الفريق الفني للوزارة ضم عدد من مدراء الإدارات و المكاتب بديوان الوزارة منوهة لستمرار عقد الاجتماعات واللقاءات بين الفريقين لمتابعة تنفيذ البروتوكل ومزيدا التنسيق بين الجانبين .

اجتماعات سابقة

وكانت اللجنة الفنية الليبية المصرية الخاصة بعملية الربط الإلكتروني قد اجتمتعت في الأول من نوفمبر الحالي بطرابلس لوضع التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكترونى بين الوزارتين.

وأكدت أن الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تعقد بين الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تنظيم وتسهيل تنقل الأيدى العاملة المصرية للعمل في ليبيا.

وصول الفريق الفني لوزارة القوى العاملة المصرية إلى ليبيا.

طرابلس 31 أكتوبر 2021‪ م

كما اجتمع الفريق في نهاية أكتوبر الماضي بطرابلس حيث ناقش سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وليبيا والتي من شأنها تسهيل وتنظيم تنقل الأيدي العاملة، حسب القوانين والأنظمة المتبعة في الدولتين والتطرق إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة .