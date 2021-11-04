اسباب وزارة الاقتصاد لتحديد الأسعار والتأكيد على مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك

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بحثت اللجنة المكلفة من وزارة الاقتصاد بدراسة ومراجعة القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري في اجتماعها الثالث الأربعاء بمقر الوزارة بحثت اللوائح والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

وناقشت اللجنة اللوائح والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري واستعرضت عددا من المقترحات وسبل وضع الأطر التنظيمية الكفيلة بتحقيق حماية المستهلك ورفع مستوى الخدمات وتعزيز التنافس.

تحديد أسعار السلع

وكان وزير الاقتصاد والتجارة قد أصدر القرار رقم 428 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تتولى دراسة ومراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري واعداد مقترح لمشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية المزمع اصدراها واقتراح تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.

كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 593 لسنة 2021 م بشأن تحديد أسعار بعض السلع وحدد القرار في مادته الأولى عدد من السلع وفق جدول يبين النوع والحجم وسعر البيع للمستهلك ونص في مادته الثانية على أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي والجهات ذات العلاقة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالة المخالفين الى جهات ذات الاختصاص وطالبت من أصحاب الاعمال التعاون الفعّال من أجل الوطن والمواطن.

وحددت الوزارة سعر 13 مادة غذائية لكن الامر وجد اعتراضا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الاسعار بالمبالغ فيها ولا تتناسب مع سعر الدولار الحالي وتمثل عبأ كبيرا على المواطن.

ووصف عدد من المتابعين الأمر بأن الوزارة لم تدرس جيدا أسعار هذه المواد وأنها تسرعت في تحديدها بدون وجود خطة حقيقية مما سيشكل عبأ على الوضع المعيشي للمواطن.

أسباب الوزارة لتحديد الأسعار

ونوهت أنها ستتخذ إجراءات أخرى بهذا الخصوص وذلك بتحديد الأدوية والمعدات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة حتى تتم السيطرة على الأسعار وتنظيم السوق المحلي بما يسهم في تحقيق حماية المستهلك ورفع جودة الخدمات.

كما دعت الوزارة الأجهزة الرقابية والضبطية للتعاون والتنسيق معها بغية السيطرة على السوق التجاري وضبط التجار والوكلاء المخالفين والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار.