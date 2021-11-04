نقابة المخابز تعلن رفضها لقرار زيادة سعر الدقيق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة، اليوم الخميس، رفض نقابة المخابز للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن زيادة أسعار 12 سلعة، والتي شملت زيادة سعر قنطار الدقيق.

وخلال تصريحات إعلامية، لفت أبو عزة إلى أن القيمة التعادلية لسعر رغيف الخبز وزن 100 غرام المعتمد من وزارة الاقتصاد هو 140 دينارًا للقنطار الواحد، داعيا في الوقت ذاته الوزارة لتعديل القرار الذي وصفه بغير المدروس.

تأجيل الاعتصام

وأضاف “أصحاب المخابز وافقوا على تأجيل اعتصامهم الذي كان مقررًا الجمعة المقبل، إلى حين الوصول لاتفاق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية”.

وشن رئيس اللجنة العليا للمخابز هجوما على وزارة الاقتصاد، مؤكدا أنها لم تشرك نقابة الخبازين في موضوع تحديد أسعار الدقيق، ومشددا على أن التسعيرة الموضوعة من وزارة الاقتصاد وفق القرار الصادر أمس الأربعاء دليل على عدم معرفتها الجيدة لما يحدث في السوق الليبي.

تشكيل لجنة

وأتم أبو عزة تصريحاته قائلا: “سعر قنطار الدقيق وفق مطاحن الدولة يقدر بـ 178 دينارًا، بعد خضوعه لزيادة بـ 12 دينارًا، وسعر الدقيق كان عند وضع التسعيرة السابقة للخبز، يتراوح بين 120 إلى 140، والمخابز لا تطلب المستحيل بل تشكيل لجنة وتثبيت الأسعار ”.

وكانت اللجنة المكلفة من وزارة الاقتصاد بدراسة ومراجعة القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري بحثت في اجتماعها الثالث أمس الأربعاء بمقر الوزارة بحثت اللوائح والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

حماية المستهلك

وناقشت اللجنة اللوائح والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري واستعرضت عددا من المقترحات وسبل وضع الأطر التنظيمية الكفيلة بتحقيق حماية المستهلك ورفع مستوى الخدمات وتعزيز التنافس.

تحديد أسعار السلع

وكان وزير الاقتصاد والتجارة قد أصدر القرار رقم 428 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تتولى دراسة ومراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري وإعداد مقترح مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية المزمع إصدارها واقتراح تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.

كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 593 لسنة 2021 م بشأن تحديد أسعار بعض السلع وحدد القرار في مادته الأولى عدد من السلع وفق جدول يبين النوع والحجم وسعر البيع للمستهلك ونص في مادته الثانية على أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي والجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالة المخالفين الى جهات ذات الاختصاص وطالبت من أصحاب الاعمال التعاون الفعّال من أجل الوطن والمواطن.

وحددت الوزارة سعر 13 مادة غذائية لكن الأمر وجد اعتراضا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الاسعار بالمبالغ فيها ولا تتناسب مع سعر الدولار الحالي وتمثل عبئا كبيرا على المواطن.

ووصف عدد من المتابعين الأمر بأن الوزارة لم تدرس جيدا أسعار هذه المواد وأنها تسرعت في تحديدها بدون وجود خطة حقيقية مما يشكل عبأ على الوضع المعيشي للمواطن.

أسباب الوزارة لتحديد الأسعار

ونوهت أنها ستتخذ إجراءات أخرى بهذا الخصوص وذلك بتحديد الأدوية والمعدات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة حتى تتم السيطرة على الأسعار وتنظيم السوق المحلي بما يسهم في تحقيق حماية المستهلك ورفع جودة الخدمات.

كما دعت الوزارة الأجهزة الرقابية والضبطية للتعاون والتنسيق معها بغية السيطرة على السوق التجاري وضبط التجار والوكلاء المخالفين والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار.