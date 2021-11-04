نصية يرد على المنقوش بشأن تصريحاتها حول “قضية لوكربي”

أخبارليبيا24- سياسة

علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على تصريحات وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بشأن تصريحاتها حول قضية لوكربي.

وقال نصية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”هل تدرك المنقوش وزير الخارجية أن قضية لوكربي قد قفل ملفها؟ وهل تدرك أنها في حكومة مؤقتة لها مهام محدده؟”.

وأضاف النائب :”الأمن القومي الليبي أكبر من الطموحات الشخصية الكاذبة والشطحات السياسية الزائفة، لابد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها”.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. قالت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” :”إن ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم رجل مطلوب في قضية تفجير لوكربي عام 1988″.

وأضافت المنقوش أن النتائج الإيجابية آتية في قضية أبو عجيلة محمد مسعود. مؤكدة أن الحكومة الليبية “تتفهم ألم وحزن” أسر الضحايا لكنها “بحاجة إلى احترام القوانين”.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن أبو عجيلة محمد مسعود كان من كبار صانعي القنابل لمعمر القذافي، وأحد المتهمين في الهجوم المميت على رحلة “بان أمريكان 103” من لندن إلى نيويورك الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا من بينهم 190 أمريكيا.