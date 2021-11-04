نادي برشلونة يعرض هدفا صاروخيا للساحر رونالدينهو ضد ميلان.. فما قصته؟

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عرض نادي برشلونة الإسباني مقطع فيديو يظهر هدفًا صاروخيًا قاتلًا للنجم البرازيلي رونالدينهو في شباك فريق ميلان الإيطالي يعود لنحو 17 عاما.

وكانت المباراة أقيمت ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2004-2005.

سحر رونالدينهو في برشلونة

وتحت عنوان “سحر رونالدينهو” عرض نادي برشلونة الإسباني في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، بمقطع فيديو لهدف ساحر لـ رونالدينهو الذي قاد برشلونة للفوز على ميلان 2-1.

وتعد تلك المواجهة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2004-2005 من أشهر المباريات التي لازالت عالقة في أذهان الكثيرين من عشاق كرة القدم.

ودخل برشلونة تلك المباراة التي احتضنها ملعب “كامب نو” يوم 02 نوفمبر 2004 بهدف الانتقام من ميلان الذي كان قد فاز عليه ” سان سيرو” في ذهاب المجموعة يوم 20 أكتوبر 2004 بهدف نظيف من توقيع النجم الأوكراني أندريه شيفتشينكو.

برشلونة يزاحم ميلان على الصدارة

وفي تلك المباراة دخل ميلان المواجهة وفي جعبته 9 نقاط من 3 انتصارات في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة.

وبعد 17 دقيقة من انطلاق صافرة البداية باغت ميلان أصحاب الأرض بهجمة مرتدة وصلت للقناص شيفتشينكو، حيث انفرد ووضع الكرة في الشباك، معلنا تقدم الميلان.

برشلونة وقذيفة رونالدينهو

برشلونة وبعد تلقيه الهدف، رد على تقدم ميلان، بهجمات مكثفة أسفرت بداية عن تحقيق التعادل في الدقيقة 37 عبر النجم الكاميروني صامويل إيتو.

وفي الشوط الثاني من المواجهة زاد برشلونة من وتيرة الهجوم ضد منافسه الإيطالي، وبينما كان الوقت الأصلي من عمر المباراة قاب قوسين من النهاية استلم رونالدينهو تمريرة من إيتو راوغ فيها المدافع الصلب نيستا ثم سدد صاروخية استقرت في شباك مواطنه البرازيلي ديدا في الدقيقة 89، وبهذا الهدف منح رونالدينهو برشلونة فوزًا ثأريًا عادل زاحم فيها صدارة المجموعة مع ميلان.