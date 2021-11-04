مفوضية الانتخابات: موعد الإعلان عن فتح باب الترشح سيكون في هذا الموعد

أخبار ليبيا24

أعلنت، المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، أنها ستعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.

وقالت المفوضية، إن الإعلان عن ذلك سيتم خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد القادم. وأضافت المفوضية، أن مجلس المفوضية سيقوم بتقديم إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية.

وسبق أن أعلنت المفوضية، أنها ستفتح باب التسجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر الجاري.

وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، الأحد 25 أكتوبر الماضي، إن فتح باب التسجيل للمرشحين سيكون بحلول منتصف نوفمبر الجاري.

ودعت المفوضية، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، سرعة تجهيز واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة وفقا لما ورد بالتشريعات المنظمة.

وأكدت المفوضية يوم أمس الأربعاء الانتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب واستلامها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.

وقال، رئيس قسم الدعم اللوجيستي، وليد سيالة، إن عدد بطاقات الناخب يزيد عن مليونين و800 ألف بطاقة على المكاتب الانتخابية في المدن.

وأضاف، أن المفوضية،تستعد لاستلام المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات، استعدادا لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.