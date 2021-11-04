الزناتي: مشاريع وزارة الصحة الليبية دخلت حيز التنفيذ الفعلي

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أكد وزير الصحة، علي الزناتي، أن الوزارة أنشأت 4 مراكز خاصة بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طرابلس، ومصراته، وبنغازي، وسبها، مطالبا المواطنين بالإسراع في تلقي اللقاحات حفاظًا على حياتهم وحياة ذويهم.

وبحسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة، اليوم الخميس، قال الزناتي، “من شهر إبريل من العام الحالي، حاولنا توفير بعض الاحتياجات اللازمة وإنجاز بعض المشاريع”.

وأشار الزناتي أن بعض المشاريع دخلت حيز التنفيذ الفعلي عن طريق وزارة الصحة، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وقال الزناتي، أن أكثر من 643 مليون خصصت لمشاريع الصحة شرقًا، وغربًا، وجنوبًا.

وأن منها ما دخل حيز التنفيذ في سبها، وسرت، وطرابلس، واجدابيا، وبنغازي.

مشيرا إلى أن بعض المشاريع لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بسبب الظروف المالية التي وقفت عائقًا أمام تنفيذ خطط وزارة الصحة.

وأكد الزناتي أن الوزارة كان شعارها في عام 2021 “عام الاهتمام بصحة مرضى الأورام”.

مشيرا أن الوزارة ستقوم بدعم وإنشاء مراكز علاج مرضى الأورام.

لافتا إلى أن أكثر من 70% من الحالات المحالة للعلاج بالخارج هي حالات مصابة بالأورام.