ماذا قال بوالخطابية لـ”صالح” بشأن فتح مطار طبرق ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظرا لمعاناة المواطنين ببلديات البطنان بشكل عام وبلدية طبرق بشكل خاص ولكثرة طلبات الشكاوى المقدمة لعميد بلدية طبرق من قبل المواطنين الذين تضرروا بسبب إقفال مطارات برقة من بينها مطار طبرق دون مراعاة الظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية.

قام عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الخميس بالاتصال برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن ضرورة فتح المطار بشكل عاجل وسريع لما له من أهمية وتقديراً للظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية للمواطنين البطنان بشكل خاص وبرقة بشكل عام .

تهديد

وتفادياً لتفاقم الأوضاع جراء إقفال المطار، أكد عميد بلدية طبرق على دعمه وتضامنا مع مدير مطار طبرق سعد جاب الله بشأن إيقاف كافة الرحلات الرسمية والاستثنائية إذا لم يتم فتح المطار لرحلة يوم الأحد القادم سوف يتم الإقفال على جميع رحلات المسؤولين والرحلات الرسمية وكذلك عدم تزويد الرحلات بالوقود حتى يتم فتح المطار أمام رحلات الأسبوع القادم المجدولة لدى مصلحة الطيران المدني .

وفي الثاني من يونيو، حطَّت بمطار طبرق الدولي رحلة داخلية جوية تابعة لطائرة البراق قادمة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

استئناف

وقالت إدارة الإعلام بمطار طبرق إن الرحلات الجوية ستستمر بحسب الجدول المعد له بواقع رحلتين أسبوعيًا، وذلك في يومي الأحد والأربعاء.

وأعربت إدارة المطار عن شكرها لكل من ساهم في تسيير الرحلة.

وأعطى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، الشهر الماضي، الإذن باستئناف تسيير الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطاري طبرق الدولي والأبرق الدولي شرق البلاد.

وفي 27 مايو الماضي، أكد مدير عام مطار طبرق الدولي، الدكتور سعد الكحاشي، لأخبار ليبيا 24، إن المطار جاهز لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية وفق المتاح من إمكانيات، لافتاً إلى أن المتوفر في مطار طبرق متوفر في باقي المطارات.