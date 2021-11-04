طائرة السويحلي تواجه الاتحاد المصراتي في افتتاح الدوري

أخبار ليبيا 24 – خاص

يفتتح فريق “السويحلي” للكرة الطائرة منافسات الدوري الليبي بلقاء دربي قوي يجمعه بجاره الاتحاد المصراتي .

وكانت قرعة دوري الدرجة الأولى الليبي للكرة الطائرة – المنطقة الثانية للموسم الرياضي 2021-2022 قد سحبت صباح اليوم .

وسيفتتح السويحلي مواجهات البطولة أمام الاتحاد المصراتي في 15من نوفمبر الجاري، ويلتقي البشائر في 19 من ذات الشهر، ويقابل الإفريقي في 29 من نوفمبر .

ويجري فريق السويحلي للكرة الطائرة معسكرا خارجيا في تركيا خاض خلاله مباراتين وديتين أمام ترابزون التركي وبلدية إسطنبول .

وكان فريق السويحلي للكرة الطائرة قد اختتم مشاركته قي البطولة الأفريقية للأندية حين يلتقي في مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالبرونزية منافسه الأولمبي القليبي التونسي.

وفقد السويحلي فرصة التأهل لنهائي البطولة بعد خسارته أمام الزمالك المصري بثلاثة أشواط دون رد.

هذا ويلتقي في مباراة التتويج بكأس البطولة الأفريقية الترجي التونسي والزمالك المصري لتحديد بطل الأندية الأفريقية لهذا الموسم.